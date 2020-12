Bara några få dagar återstår innan Cyberpunk 2077 släpps. Förväntan! Kanske sitter du på en potatis till dator, och dessutom utan vare sig Playstation eller Xbox. Men misströsta icke. Typ.

Du kan få lite CD Projekt Red-magi trots allt då The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut är gratis från och med nu och för all framtid via GOG Galaxy. Allt du behöver är (förstås) GOG Galaxy-appen, och sedan ska spelet dyka upp i recent-fliken. Förmodligen har du redan köpt spelet någon gång under de senaste tretton åren eller laddat ner det gratis (detta är inte första gången). Men om inte: då kan du göra studiebesök i spelet där allt började för CD Projekt.

När FZ recenserade enhanced-versionen av The Witcher fick det fyra av fem. Håller det än?