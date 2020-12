Neil Druckmann har varit en del av Naughty Dog ända sedan Jak 3 till Playstation 2, men fick sitt stora publika genombrott när han, tillsammans med Bruce Straley, ledde arbetet med ett visst The Last of Us. Druckmann har sedan dess varit creative director för både Uncharted 4: A Thief's End och The Last of Us Part II. Nu står det klart att han blir chef för Naughty Dog.

Druckmann blir "co-president" med veteranen Evan Wells som suttit på posten sedan 2005.

Neil Druckmann now joins me as Co-President of Naughty Dog, after serving almost three years as Vice President.

The Last of Us 2 släpptes i år och blev något av en vattendelare. När FZ utsåg generationens bästa spel placerade dock både redaktionen och läsarna spelet samstämmigt på sjätte plats. Någon multiplayer har tvåan inte fått, men Druckmann antyder att den är värd väntan.