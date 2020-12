Lite så där i skymundan har Medal of Honor: Above and Beyond smugit sig allt närmare release, och på fredag släpps Respawns VR-exklusiva WW2-fps ut på slagfältet. Och lämpligt nog har nu systemkraven släppts.

Det blir en tungdriven historia. Som rekommenderat grafikkort (inte minimum, som jag först skrev) är ett Geforce RTX 2080. Spelet tar upp 170 GB ledigt utrymme, och installationen/uppackningen kräver det dubbla – minst 340 lediga gigabyte. (Tur att det inte släpps till Xbox Series S.) En SSD-enhet rekommenderas, gissningvis för att slippa tröga laddtider à la hårddisk.

De rekommenderade kraven:

CPU: Intel i7 9700K (or comparable AMD)

RAM: 16GB DDR4

Graphics Card: NVIDIA RTX 2080 or higher

Storage: 340+ GB of space to unpack/install; 170GB one installed; SSD or NVMe recommended

Medal of Honor: Above and Beyond släpps på fredag, den 11 december. Du läser FZ:s recension tidig på fredagsmorgonen.