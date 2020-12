Under natten mellan torsdag och fredag ser vi årets The Game Awards. Priser! Tacktal! Trailers! En perfekt uppladdning inför FZ:s Årets Spel-livesändning den 18 december med insamling till Barncancerfonden, rajt? The Game Awards har dock redan hunnit tjuvstarta med folkets pris.

Tre rundor sållade ut fem finalister i kategorin "player's voice", och tidigt såg det som om PS4-exklusiva The Last of Us Part II hade ett smått ointagligt försprång på drygt 10 procent till Ghost of Tsushima (också PS4-exklusivt). Som ett dödligt spöke åt sig dock Tsushima ikapp – och förbi.

Många av er håller med. När vi bad er att säga vilken av de nominerade titlarna till årets spel på The Game Awards som ni ville vinna så hamnade Tsushima (34 procent) före just The Last of Us-tvåan (25 procent). På torsdag natt får vi se om någon av dessa kammar hem galans tyngsta pris. Nya Animal Crossing, Doom Eternal, Hades och Final Fantasy VII Remake har också chansen.

The Game Awards inleds 00:30 under natten till fredag, och det blir en annorlunda gala.