The Game Awards handlar om att dela ut priser till det gångna årets bästa spel, men jag säger (ungefär) som Josef Fares: "Fuck the priser!" Galan som leds av ständiga Geoff Keighley brukar vara både trailertät och nyhetstung. I fjol fick vi exempelvis en första titt på Xbox Series X.

På tal om Xbox: Aaron Greenberg säger att Xbox Game Studios är där för ett par saker, men vill tona ner förväntningarna med tanke på vad vi fick se i fjol. Det är ju svårt att slå en ny konsol.

Geoff Keighley har sagt att vi kan vänta oss 12–15 världspremiärer, men av vad? 2020 har varit ett ryktestätt år för Silent Hill, och senaste tisslet säger att vi får se en trailer på galan i natt. Vi får en "tidig titt" på nya Dragon Age, som ju premiärvisades förrförra året, och Tom "Nate Drake" Hollands närvaro har gjort att många hoppas på en första teaser från Uncharted-filmen.

Focus Home Interactive visar två nya spel, Nier Replicant är en del av showen, liksom två av årets största fenomen: Among Us och Fall Guys. Och jo, en viss Josef Fares är där med It Takes Two...

Sony har bett oss att kolla på galan, medan Nintendo håller tyst. The Elder Scrolls Online är där med ny trailer, och forne Dead Space- och CoD-mannen Glen Schofield ska visa sitt storytunga äventyr i PUBG-universumet. Bland prisutdelare hittar vi celebriteter som Christopher Nolan, Nolan North, Reggie Fils-Aime och en viss Keanu "Johnny Silverhand" Reeves.

Föreställningen inleds 00:30 i natt och du ser den här.