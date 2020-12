Det var inte så länge sedan som Yakuza var något pc- och Xbox-spelarna bara kunde beundra på avstånd, men i augusti 2018 fick vi Yakuza 0. Det har följts av Yakuza Kiwami, Kiwami 2 och nyligen seriens sjunde del, Like A Dragon. Del 0, 1, 2 och 7, således. Nästa år kommer resten av serien.

The Yakuza Remastered Collection är inte lika omfattande nyversioner som Kiwami-spelen, men ger oss del 3, 4 och 5 i ett fint paket. Det släpps 28 januari till Xbox och pc, och ingår också i Xbox Game Pass. Det följs därefter av Yakuza 6: The Song of Life den 25 mars – och även det ingår utan extra kostnad för Game Pass-prenumeranter. Så ska det se ut!

Inga nya trailers (än) men de gamla godingarna undertill håller fortet. Om bara fyra dagar fyller Yakuza 15 år och det ska firas med att bland annat tala om framtiden. Sannolikt är den ljus.