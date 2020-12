Strax efter att CD Projekt Red publicerade en ursäkt kring skicket på last-gen-versionerna av Cyberpunk 2077 publicerade Digital Foundry sitt jämförande test och sin första titt på Xbox-versionerna av spelet. Deras slutsats kring Xbox One- och One X-utgåvorna är kort och gott "inte bra nog".

Xbox One är den svagaste av de fyra last-gen-maskinerna och de förväntade sig inte mycket efter att Playstation 4 hade stora problem i krävande scenarion. One lyckas dock prestera ännu lite sämre, samtidigt som det låste sig och kraschade flera gånger under deras tester. One X-versionen är däremot den av de fyra som har högst upplösning, där dess lägsta notering är vad Playstation 4 Pro mäktar med som mest, men det gör också att bilduppdateringen blir lidande. Trots att den rent teraflopmässigt är den starkaste konsolen trumfas den av Playstation 4 Pro i flera scenarion. Båda maskinerna höll sig regelbundet under 25 bilder per sekund.

Betygssamlarsajten Opencritic är inte imponerad av hur CD Projekt Red hanterat last-gen och hur de versionerna hölls borta från recensenter och har därför publicerat en varning på deras sajt.