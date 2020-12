Werewolf: The Apocalypse – Earthblood verkar vara väldigt metal, men vad vet vi egentligen om hur det faktiskt spelas? Franska Cyanide (Call of Cthulhu) har av svenska Paradox fått förtroendet att utveckla spel på licensen, och det ser i alla fall ut att bli en annorlunda best jämfört med problemtyngda Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, som utspelas i samma universum.

Nu kommer hur som helst en gameplay-video med lite mer kött på benen än den snabba trailer vi såg i juli. Här får vi se transformering, fighter och en liten glimt av hur världen kommer att se ut. Som med det mesta från Cyanide så ser det tyvärr ganska oinspirerat ut.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood ska släppas till Xbox-konsoler, Playstation och PC i februari nästa år.