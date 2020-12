Under gårdagen fick vi ett nytt avsnitt av Indie World, som i vanlig ordning demonstrerade indienyheter till Switch. Den sannolikt största (p.g.a. spelets enorma genomslagskraft) var att Among Us släpptes till Switch i samband med sändningen. Ett stort spel får en ännu större publik.

Något längre får vi vänta på de två Spelunky-spelen. Skaparen Derek Yu gjorde ett gästinhopp och avslöjade att både originalet och den ganska färska tvåan (recension) släpps till Switch i sommar.

Vad mer? Super Meat Boy Forever släpps 23 december, To the Moon-tvåan Finding Paradise släpps till Switch i mars, och Steam-färska Alba: A Wildlife Adventure Switch-släpps i vår. För alla små och stora nyheter rekommenderas sändningen ovan (och en lagom varm mugg glögg).