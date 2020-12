Julen är en högtid som för de allra flesta innebär umgänge med släkten, god mat och presenter men det finns också de som hamnar utanför desse gemenskaper. Framförallt är det de ungas högtid men det är inte alla barn som ser fram emot julen. Istället är det kanske en tid där föräldrarnas bristande ansvar blir extra tydligt.

Bris är organisationen som försöker stötta barn i alla sorters frågor och i år anordnar de tillsammans med Svenska E-sportsförbundet ett alternativt sätt för barn att få en stunds gemenskap. Under julafton kommer fyra spelstreamers hålla ensamma barn sällskap genom livesändningar som avlöser varandra.

Årets digitala julvärdar är 69-årige Jenyfear som streamar World of Warcraft, Kevzter som spelat med över 2000 barn på deras födelsedatar, Tomu som snabbt blivit en populär Roblox-spelare och Prima eSport som är en spelförening som aktivt jobbar emot mobbning och utanförskap på nätet.

Bris påminner också om att de håller öppet alla dagar under året och du kan då dem via chat, telefon och mail. En kurator kommer dessutom sitta med under Prima Esports sändning. Kontakten med Bris kostar aldrig pengar, syns inte på telefonräkningen och är alltid anonym.

Läs mer om julaftonsstreamsen här.