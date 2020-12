De två existerande No More Heroes-spelen har hittills varit konsolexklusiva (ej inkluderat sidospåren Travis Strikes Again: No More Heroes och No More Heroes: World Ranker), men nu skymtar ett ljus i tunneln för PC-spelare som också suktar efter en extra vulgär actionupplevelse.

Amerikanska ESRB har nämligen lagt upp åldersmärkningar för PC-versioner av de båda spelen på sin webbplats (här och här). Där varnar de för allt från lönnmördare som blir huggna i bitar till blottade animérumpor och T-shirts med budskap av fräck natur, vilket resulterat i åldersmärkningen 17+.

Det första spelet släpptes för över tio år sedan, och när det begav sig belönades det med en 4 i betyg från Calle, som hyllade designen, karaktärerna och de många häftiga referenserna. Även det andra spelet gick hem hos både recensenter och konsumenter, och ett tredje spel i serien är nu på väg till Nintendo Switch. Dessvärre fick vi tidigare under året veta att det skjuts upp till 2021 på grund av den rådande pandemin.