Shigeru Miyamoto har varit med och skapat spel som Super Mario Bros, Zelda, Ice Climber, Donkey Kong och ett antal andra odödliga klassiker, men det hindrade inte hans barn från att köra Sega-spel under 80-talet.

De ska ha uppskattat racingspel som Out Run, men också rälsskjutaren Space Harrier spelades av barnen, berättar Nintendos spelskapargeni för The New Yorker. Han får frågan om det gjorde honom avundsjuk.

– Inte så mycket avundsjuk som inspirerad att jobba hårdare, så att de föredrog de jag gjorde.

Miyamoto resonerar lite kring mängden spelande hos framförallt yngre, och svårigheter att sluta spela eftersom det ju faktiskt är kul. Han ska aldrig ha behövt ta spelen iväg från sina barn säger han, men förklarar att det på den tiden var klart för barnen att det var hans spelhårdvara och att barnen förstod att de lånade den. De uppmanades också att leka utomhus när vädret var bra. Vilket medförde problem som så här i smartphone-tider känns rätt obegripliga.