Både Sony och Microsoft lockar med sänkta spelpriser så här dan före dan före dan – perfekt för att handla klappar till någon spelintresserad vän eller släkting. Eller till dig själv.

Playstation kör rea på spel som Assassin's Creed: Valhalla, CoD: Black Ops Cold War, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Tony Hawk's Pro Skater 1+2, The Last of Us 2, med flera. Rean pågår till den 19 januari. För att se priserna bläddrar du bland spelen i butiken.

I Xbox-lägret hittas också CoD och Valhalla, samt exempelvis Forza Horizion 4, Immortals Fenyx Rising, Red Dead Online, Watch Dogs: Legion och Star Wars Squadrons. Det ska säags att många tredjepartsspel finns i båda lägren. Du hittar Xbox-utbudet här.

Och Nintendo kör rea på Switch-spel. Fram till den 31 december är det rabatt på titlar som Hades, Mario + Rabbids, Overcooked 2, Cuphead, Final Fantasy VII och Just Dance 2021. Hela listan här.

