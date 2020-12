De nya konsolernas bakåtkompatibilitet är en välkommen funktion, men den har även gett upphov till en mindre snårskog eftersom det nu kan finnas både last- och next gen-versionen av samma spel på Playstation Store. Lite för ivriga gamers kan därför råka ladda ner och starta last gen-versionen av ett spel utan att inse det.

Sony har dock uppmärksammat problemet och lagt till ett meddelande som dyker upp och varnar dig om att du håller på att starta Playstation 4-versionen av ett spel, med alternativet att byta till Playstation 5-versionen.

I november fick Activision gå ut med en kort guide på Twitter för att hjälpa folk att säkerställa att de körde rätt version av spelet på sina PS5:or, så det är onekligen en välkommen funktion.