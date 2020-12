Survival-spelen har stått som spön i backen under de senaste åren, gärna i kombination med early access, och ett som verkligen stått ut från mängden är The Forest, som imponerande med sina vackra miljöer och intressanta samt välutvecklade interaktioner med de lokala kannibalerna.

En uppföljare under namnet Sons of the Forest är nu på gång, och i dagarna släpptes äntligen den andra trailern (spana in den första här), som ger oss en hel del gameplay såväl som vetskapen att det ska släppas någon gång under 2021.

Precis som det första spelet börjar det hela med en flygkrasch, och därifrån går det hela utför. Den här gången verkar vi dock inte vara ensamma i kampen för överlevnad även om vi kör singleplayer, eftersom en trebent och trearmad kvinna till synes har bestämt sig för att hänga med oss – hennes intressen inkluderar att huttra i kylan utanför stugor istället för att gå in samt att ligga förföriskt vid floder och titta på hoppande lax.

Resurssamlandet verkar ha fått sig en rejäl grafisk uppgradering, med trädstammar som splittras relativt realistiskt och tillfredsställande jordskyffling. Släppdatumet är som sagt 2021, men vi vet inte om det är en skarp 1.0-version eller om det återigen rör sig om early access.