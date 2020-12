De otroligt grafikkunniga lirarna på Digital Foundry har så här i slutet av året släppt en video där de går igenom de nio spel som de anser ha varit mest grafiskt imponerande under 2020. Över lag tycker de att året bjudit på en hel del grafiska höjdpunkter, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att en helt ny konsolgeneration såväl som en ny generation grafikkort har släppts.

Utöver hyfsat självklara spel som Microsoft Flight Simulator och The Last of Us Part II så hyllar de även urläckra Ori and the Will of the Wisps såväl som den nysläppta raytracing-versionen av Minecraft. Det spel som kammar hem förstaplatsen är dock Cyberpunk 2077, men som bekant endast om man spelar det på en bra PC som klarar av att aktivera raytracing-effekterna utan att gå på knäna.

Ett annat spel som verkligen satt en ny standard är VR-spelet Half-Life: Alyx, som pumpade upp detaljrikedomen till max och kombinerade det med fantastiska ljuseffekter – det är inte utan anledning som FZ-redaktionen utsåg Half-Life: Alyx till Årets spel 2020.

Vilka spel har imponerat mest på dig under det gångna året?