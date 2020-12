Josef Fares utannonserade sitt nya spel It Takes Two på EA Play Live och visade oss äntligen gameplay från det på Game Awards 2020. Nu har han även tagit sig tid att göra en AMA (Ask Me Anything) om spelet, där han bland annat säger att han inte har någon specifik inspirationskälla för det, utan att "allt galet i livet är inspiration för mig och teamet".

Angående att spelet kretsar kring ett äktenskap säger han att det är något som sällan behandlas i spel och att han tyckte att det skulle vara häftigt att skapa en romantisk komedi i spelform. Vidare avslöjar han att det kommer vara en linjär upplevelse som inte handlar om att ge spelaren olika val, utan om att följa handlingen som den är skriven. All fokus ligger dock inte på handlingen, utan även på utmanande gameplay