Uncharted-filmen är färdigfilmad och vi väntar med spänning på den första riktiga trailern, men det är inte den enda spelvarumärket som ska tolkas på vita duken och TV hos Sony. I en intervju med CNBC tidigare under veckan sade nämligen Tony Vinciquerra – VD för Sony Pictures – att de tänker satsa på "mycket mer integrering av Sonys underhållningsprodukter, inklusive från dess spelsystem Playstation".

Exakt vad de jobbar på och vilka varumärken från deras digra spelkatalog som de överväger låta hoppa över till ett nytt medium kunde han inte gå in på, men han avslöjade åtminstone att de för tillfället jobbar på tre olika filmer och inte mindre än sju TV-serier som baseras på Playstation-spel, varav en lär vara The Last of Us-serien.

Vad kan resten tänkas handla om? Ett barnprogram i Tearaway-världen, en action/skräckserie med Bloodborne som grund, en God of War-biofilm eller kanske till och med något så galet som en film baserad på Spindelmannen? Vad hade ni helst sett?