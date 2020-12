Praey for the Gods är spelet som inledningsvis hette Prey for the Gods, men som tvingades byta namn eftersom Bethesda tyckte att det var för likt "Prey". Spelet har befunnit sig i early access på Steam sedan början av året – med generellt positiva omdömen – och nu har utvecklaren No Matter Studios visat upp en bosstrid från Playstation 5-versionen av spelet.

Som synes i trailern är det väldigt tungt inspirerat av Shadow of the Colossus, med en dos klättring och hängflygning från Zelda: Breath of the Wild. Till skillnad från Shadow of the Colossus är de enda hoten inte de "gudar" man ska leta reda på och besegra, utan det finns även andra fiender utspridda som vi kan puckla på för att få föremål att uppgradera vår utrustning med. Utöver det utlovas även pussel att lösa och hungermätare att hålla påfyllda.

Släppdatumet är inte spikat, men de siktar på första kvartalet 2021.