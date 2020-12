Prince of Persia: The Sands of Time Remake utannonserades till PC, PS4 och Xbox One till ett minst sagt skeptiskt mottagande. Nu verkar en uppdatering av spelets amerikanska butikssida skvallra om att det inte bara kommer kunna uppgraderas till next gen-versioner på Playstation 5 och Xbox Series X (Series S nämns inte), utan även att det kommer släppas till Nintendo Switch.

Det kan givetvis röra sig om den amerikanska motsvarigheten till Tryckfelsnisse (Misprint Morgan?), men next gen- och Switch-versioner låter inte alltför långsökt.

Utannonseringen av spelet mötte som sagt inte direkt med hejarop och dundrande applåder, främst på grund av att grafiken inte imponerade. Med tanke på hur bra originalspelet är så får vi dock hoppas att de lägger manken till och putsar till det ordentligt innan det släpps 18 mars 2021. Spelets regissör Pierre Sylvain-Gires har åtminstone försäkrat att kvalitet är av yttersta vikt i remakens utveckling.