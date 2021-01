The Binding of Isaac: Rebirth – remaken av originalspelet – släpptes för över sex år sedan, och nu vet vi att den sista expansionen, The Binding of Isaac: Repentance, kommer att släppas den 31 mars till PC och till konsoler vid ett senare tillfälle.

Utvecklaren Nicalis säger att denna expansion är i samma storleksordning som en uppföljare, men observera att man behöver grundspelet The Binding of Isaac: Rebirth för att kunna spela det. Via Twitter uppger de även att expansionen bland annat ska lägga till massor av nya bossar, våningar, alternativa vägar, föremål och utmaningar, såväl som ett antal nya karaktärer.

Själva trailern går inte av för hackor den heller och inkluderar massor av referenser till spelets historia.