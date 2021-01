2020 års bästa Steam-spel har röstats fram av användarna, och det heter Red Dead Redemption 2. Vän av ordning inser förstås att spelet släpptes på pc under hösten 2019, men då det kom till Steam först i december samma år nekades det chansen att bli årets spel 2019. Och här är vi nu.

Därmed knuffas den heta cyberpotatisen Cyberpunk 2077 fram till nästa år enligt samma princip. Övriga nominerade i kategorin var Hades, Doom Eternal, Fall Guys och Death Stranding.

Fler priser delades ut och enligt ny men redan beprövad tradition består Steam-priserna av både konventionella och udda kategorier. Bästa VR-spel blev (förstås) Half-Life: Alyx medan Ori and the Will of the Wisps prisades för sin visuella stil. Fall Guys fick se sig snuvat på det tyngsta priset men belönades med "bättre med vänner"-utmärkelsen. "Bästa spel du suger på" heter Apex Legends.

Läs om alla priserna här, och se för sjôven till så att du inte missar FZ:s digra lista.