Youtubern Little Biscuit (Amy Gough) med vänner har tagit sig an ett riktigt jätteprojekt, då de ämnar återskapa kartan från realistiska rollspelet Kingdom Come: Deliverance i Minecraft. Skalan ska vara 1:1, och i december släppte man en teaser-trailer där vi fåren uppfattning av omfånget i projektet Kingdom Craft.

Man meddelar att server och karta för nedladdning “kommer snart”, och bygget har uppmärksammats av såväl Mojang som Warhorse Studios.

Kingdom Come: Deliverance but it's Minecraft! @AmyGoughUK works on a creative remake to bring medieval Bohemia into the world of blocky cubes, join her community on Discord to participate in this amazing project: https://t.co/4DkkZLqxt9 🟩https://t.co/na06U1n58z pic.twitter.com/ibs3t4tplU