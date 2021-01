En expansion i kvartalet är det sagt, och även om den här sköts upp för att inte krocka med Cyberpunk, är nu alltså Echoes Of The Atlas officiellt till gratis-succéspelet Path of Exiles. Tillägget som också heter 3.13 kommer 15 januari, och innehållet bland mycket annat smått och gott elva nya kartor, en ny challenge league samt endgame-innehål i form av bossar som ska besegras för att den nya karaktären Maven ska bli nöjd. Maven gillar nämligen att se på när du krossar dina bossfiender. Obehagligt!

Kolla in allt nytt innehåll i filmen här nedanför.

I slutet av 2019 avtäcktes Path of Exiles 2, som ska ge uppdaterad grafik och sju nya akter som kan spelas parallellt med den nuvarande kampanjen. Spelet ska innehålla allt content från originalet, utöver alla nyheter.