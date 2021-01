Ett klassiskt beat 'em up-spel som bygger på ett ikonsikt seriealbum, som visst fick en omtyckt filmtolkning också. Vad göra med ett sådant ip? En remaster, ett uppföljare, eller kanske en remake? Nej, i ett drag som vi kanske får se mer av pandemiåret 2021 så gör Ubisoft helt enkelt ett nysläpp på det ny tio år gamla spelet.

Scott Pilgrim vs The World - The Game har hyllats för sin charmiga pixelgrafik, och det är kanske därför man inte sett någon nytta i att göra om något som redan fungerar. Istället paketerar man helt enkelt om originalet tillsammans med tilläggspaketen Knives Chau och Wallace Wells som gav nya spellägen, och vips så har man en så kallad Complete Edition.

Spelet kommer att släppas i fysisk form såväl som digitalt, och kommer i tre olika utgåvor, något för varje nivå av samlarmani. Plattformarna är Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC, och Stadia. Release - 14 januari.