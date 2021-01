De flesta av oss minns namnet Lucasarts med värme men visste du att det från början hette Lucasfilm Games? Nu sluts cirkeln då Disney återvänder till det namnet för att samla alla spel som skapas på deras Star Wars-licens. Detta firas med en trailer som visar både existerande Star Wars-titlar såsom Fallen Order, Battlefront 2 och The Old Republic men också kommande spel såsom Lego Star Wars: The Skywalker Saga som ska släppas i början av året.