10 april i fjol släpptes Final Fantasy VII Remake, och omkring det datumet i år kanske Square Enix börjar snacka om fler format. En Playstation 5-dedikerad version kan dock avslöjas tidigare än så.

Resetera-medlemmen Navtra har träffat mitt i prick tidigare (med Final Fantasy XVI), så därför ska vi definitivt inte avskriva hans påståenden. Enligt Navtra kommer en PS5-version av Final Fantasy VII Remake avtäckas redan i februari, strax efter en ny expansion till Final Fantasy XIV. I samma veva sägs Life is Strange 3 avslöjas, så den japanska speljätten kan ha en hektisk vår.

Samtidigt har Squenix varumärkesskyddat tre titlar som hintar om att FFVII kan fortsätta yngla av sig i bokstavsordning. Efter Advent Children, Before Crisis, Crisis Core och Dirge of Cerberus, fortsätter vi med Ever Crisis och The First Soldier (tack, Gematsu). Dessutom varumärkesskyddar man logotypen för Shinra Electric Power Company. En sak står klart: FFVII lever vidare.

Remakesjuans starke man Tetsuya Nomura har tidigare uttryckt en önskan om att återvända till spinoff-titlarna på något vis. Vem vet – Ever Crisis kanske är en remake av Crisis Core till PSP?