Naughty Dog är kända för sina filmiska äventyr och apokalypser, och därför passar förstås deras spelskattkista som hand i handske för tv-sofforna och den vita duken. Mycket rikigt: i sommar går den parodiskt försenade Uncharted-filmen upp på biograferna. Detta samtidigt som en tv-serie baserad på The Last of Us är i startgroparna med Chernobyl- och Game of Thrones-talanger.

Playstation-chefen Jim Ryan säger i samband med CES 2021 att detta "bara är början av att expandera våra berättelser i andra medieformer och ta dem till en ännu bredare publik".

Playstation Productions sjösattes 2019 med syftet att göra tv och film av Playstation-spel. I slutet december sa Tony Vinciquerra, vd för Sony Pictures, att de jobbar på tre filmer och sju tv-serier baserade på Playstation-varumärken. Vilka dessa däremot kan vara är i nuläget oklart.

God of War, Bloodborne, Knack, Horizon, Sly Cooper, Locoroco, Ape Escape, Days Gone, Jak and Daxter, Medievil, Ratchet & Clank, Twisted Metal, med mera... det finns en del att välja bland.