Årets tredje bästa spel, efter Cyberpunk 2077 och The Last of Us Part II, var enligt er sommar-samuraj-äventyret Ghost of Tsushima. När det släpptes i juli hade det hunnit gå sex år sedan Sucker Punch Productions senaste spel, Infamous First Light. Gissningsvis slipper vi vänta lika länge på studions nästa titel då man verkar veta vad man vill: nämligen en Tsushima-uppföljare.

Redan i höstas sökte Sucker Punch efter någon med en "lust att skriva berättelser som äger rum i feodala Japan". En färsk jobbannons spär på uppföljarvibbarna då denna combat designer ska ha "spelat Ghost of Tsushima och förstått dess stridssystem". Det luktar Tsushima 2 lång väg.

Den sökande ska även "polera och balansera fiender, spelarförmågor och progressionssystem". Ghost of Tsushima har sålt i över fem miljoner ex och en PS5-tvåa önskas säkerligen av Sony.