Kinda Funnys Greg Miller slängde ur sig en fråga till Neil Druckmann via Twitter, framför allt känd för Uncharted 4 och The Last of Us-spelen, där han "hypotetiskt" undrade vilka etablerade varumärken Druckmann skulle vilja göra spel av. En topplista följde ganska snabbt.

Marvel-serierna Punisher och Ghost Rider nämns, liksom den japanska animen Cowboy Bebop.

Druckmann lyfte också två spelserier: Hotline Miami och Half-Life. Den tidigare såg vi senast i och med Hotline Miami 2: Wrong Number för sex år sedan, och någon form av uppföljare blir mer och mer osannolik. Det sa vi i och för sig länge och väl om Half-Life, som återuppstod med buller, bång och högsta betyg i fjol. Enligt Valve var Half-Life: Alyx inte någon engångsföreteelse.

Nu var frågan alltså hypotetisk och lär förbli just detta, men man kan ju ändå leka med tanken på vad Neil Druckmann (och Naughty Dog) hade kunnat göra med en gigant som Half-Life.