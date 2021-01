Medan många spel nöjer sig med att lista 2, kanske 3, systemkravsnivåer i form av minimum och rekommenderat går The Medium all in och ger oss sju olika steg. Från lägstanivån som ska leverera 1080p i 30 fps med low presets till ray tracing i 4K i high, också det i 30 fps. Och det är värt att notera, det är vad alla hårdvarukonfigurationer siktar på i bildfrekvens i denna tabell så vill du klämma ut mer får du nog addera ytterligare grafikmuskler.

Om du vill se hur snyggt The Medium blir med ray tracing hittar du en färsk trailer genom länkarna nedan. Det släpps till Xbox och pc om en dryg vecka, den 28 januari.