Precis som många andra spelföretag går Activision Blizzard starkt på börsen nu när folk tillbringar mer tid hemma på grund av pandemin. Speljättens börsvärde har ökat markant de senaste månaderna, och i dag är företaget värt hisnande 72 miljarder dollar, knappt 596 miljarder kronor.

Aktien har ökat nästan 20 procent i värde de senaste två månaderna. Den handlas i dag för ungefär 95 dollar, att jämföra med 75-80 dollar i november. Att folk sitter hemma och spelar mer är alltså ett skäl till ökningen, ett annat att företagets mikrotransaktioner i framförallt Call of Duty-spelen är mäkta populära. Småköp drog in 1,2 miljarder dollar, drygt, 9,9 miljarder kronor, under kvartalet juli-september förra året, främst från CoD: Modern Warfare och CoD: Warzone, skriver PC Gamer.

Så om du äger aktier i Activision Blizzard men avskyr mikrotransaktioner har du serverat dig själv en intressekonflikt.