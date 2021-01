I slutet av året fick vi en andra trailer för The Forest-uppföljaren Sons of the Forest, och gillar man att gräva realistiska gropar och tampas med kannibaler såg det riktigt trevligt ut. Nu har The Escapist lyckats få sig ett samtal med utvecklaren Endnight Games för att luska fram lite fler detaljer om spelet.

Vi får bland annat veta att det är en uppföljare till det första spelet, inte en "prequel", samt att det utspelar sig på Site 2, som vi kunde hitta en karta över i slutet av det första spelet. Ett av de mer intressanta tillskotten är att spelet kommer ha dynamiska årstider som påverkar hela kartan.

Det innebär att allt kommer täckas av snö på vintern, att löven blir gula på hösten och att laxen hoppar uppströms på sommaren samtidigt som sköldpaddor lägger ägg på stranden. Vi måste därför anpassa oss för att säkerställa att vi har mat året runt.

De satsar även på att göra byggandet mer tillfredsställande och visuellt, och icke-dödliga vapen ska ge oss fler möjligheter att interagera med... invånarna. Dessa invånare har även fått betydligt mer komplexa beteenden, och Endnight säger till och med att AI är spelets stora fokus.

Karaktärer kan till exempel bli rädda, trötta, arga, hungriga, törstiga, uttråkade etc., och detta påverkar i sin tur hur de beter sig och vilka beslut de tar. Givetvis hänger skräcktemat från föregångaren med, men denna gång kommer vi åtminstone ha co-op redan vid release (som vi inte har något datum för).