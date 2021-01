Hyoung Nam är konceptkonstnär på Naughty Dog och lade för ett par månader sedan upp några nya verk med fantasy-tema på sin ArtStation-sida med texten "Inspire from the new game. You know what I'm talking about..." (Inspirerat av nytt spelet. Ni vet vad jag pratar om). Detta fick många att tro att det rörde sig om ett kommande fantasy-spel från Naughty Dog.

Det är inte direkt en genre som utvecklaren tacklat på senare år, men det vore inte helt uteslutet eftersom Neil Druckmann själv påpekade att deras nästa projekt skulle kunna vara The Last of Us Part III eller "ett helt nytt varumärke" vid släppet av The Last of Us Part II.

Nu har dock Hyoung Nam förtydligat att konceptkonsten inte har att göra med något nytt spel från Naughty Dog, utan att det "nya spel" han inspirerades av helt enkelt var Assassin's Creed: Valhalla. Så kan det gå.