När Epic nyligen skänkte bort Star Wars: Battlefront 2 i sin butik var trycket så hårt att servrarna stundtals knäade. Och nu förstår vi varför – Dice-shootern paxades inte mindre än 19 miljoner gånger.

Som jämförelse sålde spelet 9 miljoner exemplar de första månaderna efter premiären, men då på tre plattformar (pc, Xbox One, PS4). Det var under EA:s försäljningsmål på 10 miljoner, men samtidigt fick spelet vara slagpåse i debatten kring lootlådor och pay-to-win som brann som hetast just då.

Andra jämförelser: Minecraft beräknas ha sålt i 33 miljoner exemplar, Diablo 3 över 20 miljoner, The Witcher 3 minst 12 miljoner (samtliga siffror är pc-försäljning).

19 miljoner alltså.