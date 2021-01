Det dröjer lite längre än vanligt i år, men i juni får The Elder Scrolls Online sitt årliga nya kapitel (eller expansion). Namnet är Blackwood och det bjussar på ungefär 30 timmar av main story, sidouppdrag, med mera. Det utspelas 800 år innan The Elder Scrolls IV: Oblivion och bjussar på nyheten att du kan ha AI-spelare som companions.

Blackwood släpps till pc och Stadia den 1 juni, och till Playstation 4 och Xbox One den 8 juni. Tack vare bakåtkompatibiliteten hos PS5 och Xbox Series kan du naturligtvis spela det på dem också.

Men årets uppdateringar av The Elder Scrolls Online, som kallas Gates of Oblivion, börjar redan i mars med ett mindre DLC-paket. Flames of Ambition heter det, och det bjussar på nya dungeons och slussar spelarna mot Blackwood-releasen. DLC:t släpps den 8 mars till pc och Stadia, och den 16:e till Xbox och Playstation.

Längre fram väntar ytterligare uppdateringar och nyheter. En trailer för Gates of Oblivision har du högst upp, och i streamen nedan berättar Bethesdas Pete Hines om vad som väntar. Om du föredrar skriven text har du en klump info på denna länk.