Snart fyra veckor in på det nya året har de flesta spelmedier hunnit kora 2020 års bästa spel. Vi på FZ-redaktionen ansåg Half-Life: Alyx vara bäst, medan ni besökare gav Cyberpunk 2077 förstaplatsen. Och därmed skiljer vi oss båda från den stora världens samlade åsikt – där vann nämligen The Last of Us: Part 2 stort.

Siten Game of the Year Tracker samlar varje år ihop Årets spel-utmärkelser från både spelmedier och deras läsare, släpper sen en sammanställning så att vi ser vilka spel som vunnit mest. Och för 2020 var Naughty Dogs dystra framtidsscenario alltså det spel som varn överlägset flest utmärkelser – totalt 262 stycken, varav 171 från medier och 91 läsarnas val. Tvåa kom Hades med 55 utmärkselser (52 från medier, 3 från läsare) och trea blev Ghost of Tsushima med 50 (39 medier, 11 läsare).

The Last of Us 2 kliver därmed upp på tronen som det spel som fått flest GOTY-utmärkelser, två fler än den tidigare ledaren The Witcher 3 som stannade på 260 stycken. Det ska dock tilläggas att antalet räknade utmärkelser varierat över tid.

Hela listan med 2020 års Årets spel-utmärkelser läser du på siten. Topp 10 har du nedan.