Netflix har redan gjort ett par hyllade Castlevania-säsonger, arbetar på en animefilm baserad på The Witcher och nu annonserar de en tecknad serie med Lara Croft i huvudrollen. Den görs i samarbete med filmbolaget Legendary och kommer att utspela sig efter reboot-trilogin som avslutades 2018 med Shadow of the Tomb Raider.

Så mycket mer än så vet vi inte i dagsläget och vi har svårt att se att detta kommer dyka upp redan i år. Som du kan se i de relaterade länkarna härunder råder det längre inget tvivel om att Netflix ser stor potential i att göra tecknade serier för vuxna, baserade på spelvarumärken.