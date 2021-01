Immortals Fenyx Rising släpptes i slutet av fördömda 2020 till mestadels finfina betyg (däribland från FZ) och nu fortsätter äventyret. Helt i linje med hur Ubisoft brukar satsa på sina AAA-titlar består säsongsbiljetten av en rad expanderande upplevelser – en trio i det här fallet.

Dlc:et A New God tar Fenyx upp bland molnen till gudarnas hemvist i Olympen på toppen av Olympos. Här kommer hjältinnan ta del av en rad olika utmaningar från de mytologiska gudarna.

Det ser ut som mer av samma, men den som önskar sig mer kreativa knep kan se fram emot ytterligare två expansioner. Nästa, Myths of the Eastern Realm, ger oss både ny hjälte och mytologi. Den sista, The Lost Gods, ger oss nytt Diablo-likt perspektiv. Båda släpps senare i år.

Idag avslöjar Ubisoft även en demo till Immortals, för pc, Playstation, Xbox, Switch och Stadia.