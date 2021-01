Den senaste veckan har varit turbulent på aktiemarknaden när en subreddit utmanade blankomäklarna på Wall Street genom att köpa stora mängder Gamestop-aktier. Priset pressades upp flera hundra procent på bara några dagar och folk tjänade miljoner. Nu verkar dock det roliga vara slut. Efter en topp på 469,42 dollar per aktie vid 10-tiden idag är den nu i fritt fall och har tappat över 67 procent av värdet, just nu 153 dollar per aktie.

En av orsakerna är att aktieappen Robinhood tillfälligt förhindrade köp av Gamestop-aktier, samt andra som uppmärksammats på wallstreetbets, däribland AMC Theaters och Blackberry. Just nu råder det en lättare panik på subredditen där folk uppmanas att "hold the line".