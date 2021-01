CD Projekt Red har skickat ut en hotfix som lagar den bugg som följde med i den nyligen släppta 1.10-uppdateringen av Cyberpunk 2077. Buggen dök upp i uppdraget Down on the Street, som inte gick att slutföra eftersom en AI-karaktär inte aktiverade fortsättningen på uppdraget.

Med hotfix 1.11 är buggen alltså åtgärdad. Den finns tillgänglig till alla plattformar, så dra hem den och fortsätt härja runt i Night City med omnejd.

En större patch väntas dyka upp i februari, förhoppningsvis med en stor mängd buggfria buggfixar.