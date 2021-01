En ny spelfestival på Steam äger rum från 3 till 9 februari, och med den kommer över 500 speldemon att testa. Ska du hinna spela alla behöver du alltså snitta drygt 80 titlar om dagen.

Det kan bli svårt även för den mest dedikerade gamern, men för att ge dig ett litet försprång har Valve släppt 10 stycken genrefilmer, så att du kan zooma in på din favorittyp av spel. I rollspelsväg har vi exempelvis No Place for Bravery och 8-Bit Adventures 2. Actionivrare kan sätta tänderna i Graven. Vi har stilsäkra pusslaren Genesis Noir, och äventyren Hazel Sky, Narita Boy och Black Book. Skräckspel? Japp, vad sägs om Slender Threads och välkända Little Nightmares II?

Jo då, det finns det mesta för de flesta. Det är bara att dyka ner i filmerna undertill.