The Day Before är ett kommande survival-MMO som utspelar sig i ett postapokalyptiskt USA där det kryllar av zombier. Utannonseringstrailern börjar med att en spelarduo får soppatorsk i en storstad och ger sig ut för att länsa fordon och butiker. Utöver denna storstad kommer det även finnas småstäder, snötäckta berg, floder och skogar, såväl som en koloni av överlevare.

Gameplayet beskrivs som PVP-fokuserat, men det kommer även finnas en hel del PVE-innehåll. Det är Unreal-motorn som driver det hela, och för att färdas i den vidsträckta världen kommer det finnas fordon att ratta runt.

Trailern ser absolut lovande ut, men som vanligt ska man ta dessa typer av videor med en nypa salt eftersom det ofta rör sig om en "verticle slice" som polerats till en nivå som det färdiga spelet inte kan leva upp till. Men man ska aldrig säga aldrig, och om de lyckas bibehålla denna detaljrikedom och produktionskvalitet så kan det verkligen bli något utöver det vanliga.

Utvecklingen står Fntastic för, som har de båda mindre spelen The Wild Eight och Radiant One på meritlistan. Vi har inget spikat släppdatum utöver att det ska "släppas snart", till synes bara till PC via Steam.