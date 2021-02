Nintendo har släppt sin årliga redovisning av hur många konsoler och spel som sålts. Och Switch fortsätter att gå bra: 79,87 miljoner sålda Switch-konsoler fram till den 31 december 2020.

Därmed har Switch passerat Nintendo 3DS, som såldes 75,94 miljoner ex under sin nio år långa levnad. Switch fyller fyra år om en månad, så den lär nog passera Playstation Portable (ca 80 miljoner), Xbox 360 (ca 84 miljoner) och PS3 (ca 87 miljoner) innan året är slut. Och kanske orkar den förbi Wii och dess imponerande 101 miljoner under sin livstid. PS4 på 113 miljoner i dag blir en utmaning (den säljs ju än), för att inte tala om PS2 som landade över 155 miljoner.

Nintendos konsolförsäljning

Konsol Sålda konsoler (miljoner) Såld mjukvara (milj.) Switch 79,87 532,34 3DS 75,94 385,85 Wii U 13,56 103,31 Wii 101,63 921,85 DS 154,02 948,72 Game Boy Advance 81,51 377,42 Game Boy 118,69 501,11 Gamecube 21,74 208,57 Nintendo 64 32,93 224,97 SNES 49,1 379,06 NES 61,91 500,01

Av de sålda Switch-enheterna är 66,34 miljoner den vanliga modellen och 13,53 miljoner Switch Lite, uppger analytikern Daniel Ahmad på Twitter. Han redovisar också Switchens säljsiffror per kvartal och där framgår att fjärde kvartalet 2020 (utifrån vår vanliga kalender) var det starkaste för Switch hittills, med drygt 11,5 miljon sålda konsoler. Nintendo har skruvat upp försäljningsprognose för det här budgetåret (april 2020 - mars 2021), efter att ha nått helårsmålet redan efter nio månader. Man sålde då 24,1 miljoner Switch, och prognosen ligger nu på 26,5 miljoner fram till sista mars i år.

Nintendo redovisar också att det sålts 532 miljoner spel till Switch. Det kan jämföras med 385 miljoner spel till 3DS (som det alltså fanns ungefär lika många konsoler av), och 921 miljoner till Wii. Mario Kart 8 Deluxe har sålt bäst (33 miljoner sålda spel). Lite anmärkningsvärt med tanke på att det är samma spel som till Wii U (den konsolens bäst säljande spel), med lite nytt innehåll och fullpris. Det följs tätt av Animal Crossing: New Horizons (31 miljoner), och en bit efter ligger Super Smash Bros. Ultimate (22 miljoner).

Sålda Switch-spel (både fysiska, digitala och bundlade)

Switch-spel Sålda antal (milj.) Mario Kart 8 Deluxe 33,41 Animal Crossing: New Horizons 31,18 Super Smash Bros. Ultimate 22,85 Zelda: Breath of the Wild 21,45 Pokémon Sword/Shield 20,35 Super Mario Odyssey 20,23 Super Mario Party 13,82 Pokémon: Let's Go, Pikachu/Evee 13 Splatoon 2 11,9 New Super Mario Bros. U Deluxe 9,82

Det enda som tyder på att intresset för Nintendos produkter möjligen skulle kunna sjunka är att det varit lite tunt med storspel det senaste året. Men det kan förstås ändras snabbt.