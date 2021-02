Trots att Hades hade varit i Early Access under en längre period verkade Supergiant Games överraskade över den övervägande positiva responsen vid det skarpa släppet. Och som tur är var Noclip redan på gång med en dokumentärserie om utvecklingen så vi får följa med under den känslosamma resan. Eftersom spelets sista månader i utveckling och lansering skedde under pandemin blev det såklart lite extra bökigt och omständligt.

Denna timmeslånga del tar avstamp i lanseringen och dokumenterar också studions arbete efter släppet. Hur man förvaltar en succé är såklart ett lyxproblem för en utvecklare men det är ändå intressant att se från insidan.