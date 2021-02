Årsdagen av Final Fantasy VII Remake närmar sig. Ja, i alla fall för första delen av remaken. Square Enix är redan igång med fortsättningen och en del intressanta varumärkesregistreringar – Ever Crisis och The First Soldier – hintar om fler nyheter. Den oändliga historien indeed.

Yoshinori Kitase, regissör av originalsjuan och producent för remakesjuan, berättade på CEDEC + Kyushu Online att andra delen inte bara ska leva upp till fansens förhoppningar, utan även dra undan mattan för dem – på ett bra sätt. Detta enligt en översättning på Twitter av Aitaikimochi.

Mer konkret än så blir inte producenten gällande den detaljen.

I första delen höll vi oss enbart i Midgar och Square Enix fick till sist chansen att visualisera den steampunkiga staden så som de alltid tänkt sig att den sett ut. I nästa del vill man föra över den detaljnivån på "resten av världen". Teamet har också vuxit med nytillskott som kommit ombord efter att ha spelat remaken för att väsa spelets actionbitar ytterligare.

Vi vet inte när del två av Final Fantasy VII Remake kommer, eller ens om den blir den sista.