Trots att det hunnit gå drygt 16 år sedan releasen av Knights of the Old Republic II: The Sith Lords ser rykteskarusellen om en trea eller nyversioner av de första två titlarna inte ut att stanna upp. Nyligen påstods det att en studio vi "aldrig kan gissa" jobbar med Knights of the Old Republic, och tidigare rykten har också hävdat att EA inte har med remaken/omtolkningen att göra.

Jordan Maison, känd Star Wars-insider som hade rätt om Star Wars: Squadrons tillkännagivande (via Wccftech), hävdar att båda Knights of the Old Republic-spelen släpps på moderna konsoler i år. Ungefär på samma sätt som Jedi Knight II och Episode I: Racer fått nyreleaser på senare tid.

Vafalls!? Ingen remake/omtolkning!? Det ska vi inte behöva oroa oss för då de här nyreleaserna ska vara något separat bortom remake-spelet. Rena uppskalade portar. Fortsättning följer...?