Idag stod det klart svenska Embracer fortsätter ha spenderbyxorna uppdragna till halsen, då man köper Borderlands-studion Gearbox för sisådär 3 miljarder kronor. Studion ska fortsätta jobba som en oberoende utvecklare – och något förvånande fortsätter 2K-samarbetet med Borderlands.

Enligt VGC säger Randy Pitchford att man ska fortsätta jobba med Take-Two-ägda 2K på "känt och planerat" Borderlands-material framöver. Enligt Gearbox-chefen är Borderlands "ett Gearbox-varumärke" men också att 2K har "vissa rättigheter". 2K fyller i (via Gamesindustry) med att affären "inte ändrar 2K:s relation med Gearbox eller vår roll som utgivare av Borderlands".

Gearbox har framför allt blivit känd som Borderlands-studion. Tredje delen släpptes 2019, sju år efter Borderlands 2. Trots viss kritik sålde spelet i 8 miljoner ex bara under 2019. Det ryktas även om att mer Tales from the Borderlands är på gång – och då kommer 2K alltså stå som utgivare.