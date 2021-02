Control: Ultimate Edition är släppt och i och med det drar spelet nytta av nextgen-maskinernas extra teraflops och tekniker såsom ray tracing. Digital Foundry har granskat detta på Xbox Series S, X och såklart Playstation 5 för att se vilken version som är bäst.

Series X och PS5 erbjuder två lägen, ett där Control körs i 60 fps och ett i 30 med ray tracing påslaget. Båda dessa körs i 1440p. Series S får nöja sig med 60 fps och 900p.

När det gäller prestandaläget tycks Playstation 5 leverera den stadigaste bilduppdateringen, med vissa små dippar. Xbox Series X och S får det ibland lite tuffare, med tydligare hack i flödet men där menar Digital Foundry att det inte känns hårdvarurelaterat och att det är något annat som knasar.

Granskningen av ray tracing-läget summeras i att båda maskinerna klarar det bra, med små skavanker som enligt Digital Foundry inte drar ner helhetsintrycket. De är dock rörande överens om att spelet med all sin action gör sig bäst i 60 fps.

Just nu kan du lira den ursprungliga versionen av Control via Xbox Game Pass medan Ultimate Edition, med nextgen-uppgraderingen, ingår i Playstation Plus i februari.