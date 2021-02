The Last of Us 2 lämnade en del med en bitter eftersmak och vill du rensa paletten med mer postapokalyps med en skäggig herre och en ung tjej är kanske Potentia spelet för dig. Du kan ganska enkelt se potentialen i trailern nedan. Tycker du att spelet ser potent ut så släpps det redan nästa vecka, den 11 februari. Du kan också tanke hem ett demo som är en del av den pågående Steam-festivalen där massor av smakprov erbjuds, i samband med utvecklarsnack och streams.